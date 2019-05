Im Osten hatten es die Grünen von Anfang an schwer. Im Wahlkampf 1990 bewegt die CDU die Massen und investiert dabei viel Geld, um für ihre Partei zu werben. Die Grünen gibt es damals im Osten noch gar nicht, sondern Bürgerrechts- und Umweltgruppen vereint im Bündnis 90.

Kurz nach der Wende waren für die viele Menschen die Themen der Grünen eher eine zusätzliche Belastung, sagt Gisela Kallenbach von den Grünen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Es war eine Zeit des großen Umbruchs, "viele mussten ihr Leben radikal ändern", sagt Gisela Kallenbach über die Zeit nach der Wende. Sie war in der DDR bei der kirchlichen Umweltbewegung aktiv und wirkte maßgeblich an der der friedlichen Revolution in Leipzig mit, später saß sie für die Grünen im Europaparlament. Damals "waren Themen, die wir setzen - nämlich an die Zukunft denken, an die Kinder und Enkel denken, an den Erhalt unserer Lebensgrundlagen denken - eher eine zusätzliche Belastung. Davon wollte man erstmal nichts wissen", sagt sie.

Im Osten am Rande der Bedeutungslosigkeit

Mitte der Neunziger Jahre vereinigen sich Bündnis 90 und die West-Grünen. Doch die neue Partei rangiert im Osten am Rande der Bedeutungslosigkeit. Tiefpunkt sind die Landtagswahlen 1998/99: da erreichen die Grünen in Sachsen-Anhalt 3,2 Prozent, in Sachsen nur 2,6 Prozent, in Thüringen gerade noch 1,9 Prozent. Es ist eine zweigeteilte Republik Grün: bei der Bundestagswahl 1998 kommen die Grünen auf 6,7 Prozent und in die rot-grüne Regierung.

Der Tiefpunkt für die Grünen im Osten waren die Landtagswahlen 1998/99. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Doch die Zerreißprobe folgt. Joschka Fischer wird grüner Außenminister. Seine Fraktion stimmt 1998 der deutschen Beteiligung am NATO-Einsatz im Kosovo zu. Der erste deutsche Kampfeinsatz seit 1945 mit Zustimmung der Friedenspartei. Das gefällt der Basis und auch vielen Wählern gar nicht.



Wenig später gab es in Sachsen Kommunalwahlen. "Das führte natürlich dazu, dass wir massiv auch Mandate verloren haben - in allen Kommunalparlamenten", erinnert sich Grünen-Landtagsabgeordneter Volker Zschocke. Die Grünen standen plötzlich als "Kriegstreiber" da. "Das war für viele unserer Mitglieder auch eine schwere Zeit", sagt der Chemnitzer.

Die Grünen standen als Kriegstreiber da

Inzwischen ist das anders. Die Nachwuchsorganisation der Partei, die Grüne Jugend, sammelt kurz vor der Europawahl auf dem Chemnitzer Markt symbolisch Handabdrücke für Europa. Lange Zeit gab es in Chemnitz gar keine Grüne Jugend mehr: zu wenig Leute, zu wenig Interesse. Margarete Rödel und ihre Mitstreiter haben das geändert. Vor einem Jahr waren sie nur zu fünft, jetzt sind sie immerhin 15. "Ich glaube, bei den Menschen war nach der Bundestagswahl ganz stark dieses Gefühl: Hey, irgendwie ist die AfD extrem groß und gerade in Sachsen", sagt Margarete Rödel.

Es ist ein kleiner Aufschwung Grün zu spüren im Osten. Bei der Europawahl erreichten sie in Sachsen 10,3 Prozent, in Sachsen-Anhalt 9,2 und in Thüringen 5,2 Prozent. Doch die Hochburgen liegen nach wie vor im Westen. Politikwissenschaftler sehen die Grünen im Bund auf Erfolgskurs. Denn der Klimawandel treibt der Ökopartei Wähler zu - und die gibt sich handzahm.

Grüne müssten auch für Unpopuläres werben

"Wenn wir eine andere, nachhaltige Art zu leben und zu wirtschaften haben wollen, wird man ganz, ganz massive Eingriffe und Steuerungen in unserem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem vornehmen müssen", sagt Professor Thomas Kliche, Politikwissenschaftler und Psychologe an der der Hochschule Magdeburg/Stendal.

Das V-Wort, Verbote, wird vermieden. Das heißt, das Ganze ist auch ein bisschen auf Wohlfühl- und Weichspülpartei gemacht. Professor Thomas Kliche Politikwissenschaftler und Psychologe an der der Hochschule Magdeburg/Stendal