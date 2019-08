Grüner Polizeikongress Sachsen-Anhalt Grüne wollen besseres Verhältnis zur Polizei

Die Grünen und die Polizei sind sich oft nicht besonders grün. Beispiele dafür sind Joschka Fischer, der sich in seiner Jugend mit Polizisten prügelte oder die Bundestagsfraktion, die Polizeieinsätze bei G20-Treffen kritisierte. Das Verhältnis soll sich bessern. Die Landtagsfraktion der Grünen in Sachsen-Anhalt lädt am Mittwoch zum ersten "Grünen Polizeikongress" im Land ein.

von Anne-Marie Kriegel, Landeskorrespondentin Sachsen-Anhalt MDR AKTUELL