Grünes Band Leben an der innerdeutschen Grenze

Aus der ehemaligen innerdeutschen Grenze soll ein Nationales Naturmonument namens Grünes Band werden. Das hat in den vergangenen Wochen in Sachsen-Anhalt für eine Regierungskrise gesorgt. Am Mittwoch kommt das Gesetz in den Landtag. Wir sind vor Ort ans Grüne Band gefahren und haben einen Mann getroffen, der sein Leben an der innerdeutschen Grenze verbracht hat.

von Anne-Marie Kriegel, MDR AKTUELL Landeskorrespondentin Sachsen-Anhalt