Konkret heißt das zum Beispiel, dass die Elternbeiträge für Hortkinder sinken sollen. In Sachsen-Anhalt müssen derzeit Eltern mit mehreren Kindern in der Krippe oder der Kita aktuell nur noch für das älteste Kind zahlen. Diese Regelung soll nun auch auf Hortkinder ausgeweitet werden. Allein 2021 kostet das 36 Millionen Euro. Zudem plant Grimm-Benne, die Fachschulausbildung für Erzieher und Erzieherinnen schulgeldfrei zu gestalten.

Damit das Geld aus Berlin nach Magdeburg kommt, muss eine Vereinbarung mit dem Bund unterzeichnet werden. Zwar sei schon Geld für 2019 vorgesehen, erklärt Grimm-Benne, es müssten aber alle Länder unterschreiben, damit es wirksam werde. Das Sozialministerium geht davon aus, beispielsweise mit der Schulgeldfreiheit am 1. August 2019 anzufangen, dann schon in Vorleistung zu gehen, das Geld aber 2020 abzurechnen. Die Gelder könne man übertragen, sagt die Ministerin.

Grimm-Benne geht hier in Vorleistung und finanziert die elf Millionen Euro für die geplante Schulgeldfreiheit vorerst aus dem Landeshaushalt. Monika Hohmann von der oppositionellen Linken ist die Vorsitzende des Bildungsausschusses im Landtag. Für sie gibt es ein weiteres Problem mit der Schulgeldfreiheit, was unbedingt gelöst werden müsse: "Für die Schulgeldfreiheit der Fachschülerinnen muss das Schulgesetz geändert werden. Das heißt also, selbst wenn wir jetzt unterschreiben mit dem Bund, haben wir noch lange keine Schulgesetzänderung dafür. Also da halte ich das Ganze immer so ein bisschen für halbherzig."