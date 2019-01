Zahlreiche Nutzer verwiesen auf die derzeitige Koalition im Freistaat, an der Linkspartei, SPD und Grünen beteiligt sind. Auch Politiker meldeten sich zu Wort. Der aus Erfurt stammende Bundestagsgeschäftsführer der SPD, Carsten Schneider, twitterte nach dem Habeck-Video spöttisch: "Thüringen soll ein demokratisches und freies Land werden. (…) In welchem Gefängnis habe ich die letzten Jahre gelebt?" Auch SPD-Vizechef Ralf Stegner meldete sich zur Wort.

Nach dem Shitstorm zweifelten daran wohl auch die Thüringer Grünen. Sie entfernten das Video und erklärten in einem neuen Tweet: "Wir haben Robert Habecks Aufruf vom Netz genommen, weil viele ihn falsch verstanden haben." Habeck würde Thüringen nicht schlechtreden, das Land solle "einfach noch grüner und ökologischer werden".

Doch auch das kam nicht gut an. Mehrere Twitter-Nutzer beschwerten sich, die Grünen würden die Schuld bei den Kritikern suchen, statt ihren Aufruf in Frage zu stellen. Daraufhin entschuldigten sich die Thüringer Grünen in einem weiteren Tweet bei allen "Thüringerinnen und Thüringern, die sich herabgewürdigt fühlten".