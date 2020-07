Sachsen-Anhalt Pilotprojekt: Videotelefonate für Häftlinge

Gefängnisinsassen dürfen kein Handy haben und keinen Internetzugang. In der Corona-Hochphase waren auch Besuche verboten. Das ist nicht gerade förderlich für die angestrebte Resozialisierung von Straftätern. Kontakte zur Familie per Skype wären eine Alternative. In Sachsen-Anhalt wird das jetzt getestet.