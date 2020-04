Die Bundesanwaltschaft wirft dem Mann zweifachen Mord und Mordversuch in neun Fällen vor. In den Vernehmungen soll der Beschuldigte Berichten zufolge umfassend ausgesagt haben. Im Oktober hatte der Mann versucht, am höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur, die Synagoge in Halle zu stürmen. Als das misslang, erschoss er eine Passantin und einen Mann in einem nahen Dönerladen.