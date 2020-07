Am 9. Oktober des vergangenen Jahres in der Mittagszeit erhält die Besatzung eines Streifenwagens in Halle einen Funkspruch von der Zentrale: Im Paulusviertel, in der Nähe der Synagoge, habe es eine Schießerei gegeben. Die drei Polizisten machen sich auf den Weg.

Viel mehr Informationen hätten sie nicht erhalten, erklärt Jan Siebenhüner, der vor Gericht einen der Beamten in der Nebenklage vertreten wird: "Zu diesem Zeitpunkt war noch unklar, wie viele Täter hier die Schusswaffe einsetzen. Es war ein relativ unübersichtliches Bild, was zu diesem Zeitpunkt in Halle los war."

Polizist trifft Beschuldigten mit Streifschuss am Hals

Die Polizisten halten in der Ludwig-Wucherer-Straße, um diese zu sperren, damit keine Passanten in Richtung Synagoge laufen. Dabei entdecken sie einen Mann, vor einem grauen Auto, bewaffnet, in Kampfmontur und mit Helm. Die Polizisten hätten ihn für einen SEK-Beamten gehalten und hätten Kontakt aufnehmen wollen, erklärt Jan Siebenhüner.