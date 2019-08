Zehn Jahre lang hatte Beate Günther ihr Geschäft "City Optik" in der beliebten Hainstraße in der Leipziger Innenstadt. Zu Beginn war die Straße nur der kürzeste Weg zum alten Rathaus, doch dann kamen die Höfe am Brühl sowie eine andere große Modekette hinzu.

Das Einkaufszentrum "Höfe am Brühl" hat einige Handwerker aus der Leipziger Innenstadt verdrängt. Bildrechte: imago/imagebroker Optikerin Günther dachte, sie könne ihren Mietvertrag erneuern. Doch dann kam ein Schreiben vom Vermieter. Beater Günter erinnert sich an den Inhalt: "Es gibt so viele Bewerber auf dieses Geschäft und die würden deutlich mehr bezahlen. Wir müssen uns mal über die Miete unterhalten." Die neue Miete sei für sie "grenzwertig" gewesen.



Beate Günther hatte Glück und hat eine andere Adresse in der Innenstadt gefunden. Doch es geht nicht allen Leipziger Handwerksbetrieben so, findet die Optikerin:

Gehen Sie einfach durch die Stadt und gucken Sie, wo noch ein inhabergeführtes Geschäft zu finden ist. Das ist so verschwindend gering. Es ist wirklich traurig, für eine Stadt wie Leipzig, die auch bekannt für bunten Handel ist. Es ist zum Schluss alles dasselbe, von München bis Hamburg. Beate Günther Inhaberin City Optik Leipzig

Verdrängung aus Innenstädten in Dresden und Leipzig

Zahlen, ob es sich in Leipzig bereits um einen Verdrängungswettbewerb handelt, habe man keine, teilte die Handwerkskammer auf Anfrage von MDR AKTUELL mit.

Aus der Beratung wisse man aber, dass es immer wieder Einzelfälle gibt, die mit steigenden Mieten konfrontiert waren oder keine geeignete Gewerbefläche finden konnten.

Besonders für Friseure, die von Kundennähe abhängig sind, ist die Verdrängung gefährlich. Bildrechte: dpa In Dresden dagegen sei das Verdrängungsgefühl für die Betriebe bereits real, sagt der Hauptgeschäftsführer der Dresdner Handwerkskammer, Andreas Brzezinski. So stelle man zunehmend fest, dass auch Mischgebiete, in denen sowohl Gewerbe als auch Wohnbebauung existieren würden, bei der Städteplanung in Wohngebiete umgewandelt würden. Damit bestünde nicht mehr die Möglichkeit, dort gewerbliche Tätigkeiten auszuüben.

Anfang des Jahres hatte sich die Handwerkskammer bereits in einem offenen Brief an die Stadt gewandt. Doch auch mit den Anwohnern käme es zu Konflikten, erzählt Brzezinski. So störten sie sich unter anderem an den Gerüchen oder dem Lärm bei der Anlieferung.

Thüringens Handwerker ohne Mietprobleme