Irgendwann kommt es dann zum kompletten Bruch mit dem Jobcenter. So erlebt es Birgit Beierling, Referentin für Jugendsozialarbeit im Paritätischen Wohlfahrtsverband. "Ich glaube, der Gesetzgeber hat sich damals vorgestellt, dass er damit erzieherische Regeln einführen könnte. Es hat sich aber gezeigt, dass junge Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren sich so nicht mehr erzieherisch bearbeiten lassen."

Das Problem: Die Androhung der Strafe stecke in jedem Brief. Zum Beispiel in Form einer Rechtsfolgenbelehrung, wenn der Jugendliche nicht zur Jobmesse oder zum Beratungsgespräch erscheint. Für den paritätischen Wohlfahrtsverband ist das ein Zeichen gestörter Kommunikation.

Rein zahlenmäßig scheint das Problem übrigens in den letzten Jahren kleiner zu werden. Nach Expertenmeinung liege das vor allem an der guten Konjunktur und dem Geburtenknick in den Neunzigern. Beispiel Thüringen: 2007 wurden hier noch 1.600 junge Hartz-IV-Empfänger sanktioniert; 2017 nur 730. Ähnlich sieht es in Sachsen und Sachsen-Anhalt aus.