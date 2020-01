Jan Bräuer (MDR AKTUELL): Herr Erben, mal angenommen, Sie würden von einem Waldbrand im Harz hören, wären Sie besorgt oder wären Sie eher entspannt?

Feuerwehr und Forstwirtschaft warnen auch, dass das Holz zu trocken ist. Es fehle außerdem an Feuerlöschteichen. Was kann man dagegen tun?

Aber warum glauben Sie, sagt man bei der Nationalparkverwaltung, das sei alles nicht so schlimm?

Das verstehe ich leider auch nicht. Aber wir brauchen eine klare Lageeinschätzung, nötigenfalls auch den Rat Dritter. Deswegen habe ich mich auch in der vergangenen Woche an die Landesregierung gewandt. Ich will jetzt mal eine Haltung der Landesregierung dazu haben. Stützt man die Haltung der Wissenschaftler oder des Nationalparkchefs im Oberharz?

Doch selbst, wenn man eine Lageeinschätzung hat, ist das Holz immer noch trocken und es fehlen immer noch Feuerlöschteiche. Was kann man tun?

Ich habe mir das im vergangenen Sommer in Hasselfelde angesehen. In den Bächen ist ja auch im Sommer überhaupt kein oder so gut wie kein Wasser mehr vorhanden.

Tut die Landesregierung genug, um das Waldbrandrisiko im Harz zu minimieren?