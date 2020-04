Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff geht nicht davon aus, dass das Land noch Ostern wieder zur Normalität zurückkehrt. Im Gespräch mit MDR AKTUELL sagte er, man befinde sich noch mitten in der Anstiegsphase des Coronavirus. Die Wahrscheinlichkeit, dass am 19. April ein normales Leben beginnen kann, sei sehr gering. Am Mittwoch einigten sich Bund und Länder, das bestehende Kontaktverbot zunächst bis nach Ostern zu verlängern und die Lage dann neu zu bewerten.