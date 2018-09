Ja, ein gewisses Ungleichgewicht in der Berichterstattung sei ihm durchaus aufgefallen, sagt Reiner Haseloff. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt hat das Gefühl, über Rechtsextremismus im Osten werde mehr berichtet als über Vorfälle in Westdeutschland. Bei MDR AKTUELL sagt Haseloff: "Ich glaube, es gibt eine unterschiedliche Wahrnehmung. Es ist für uns schon bemerkenswert, dass es diese unterschiedliche mediale Widerspiegelung gibt."

Wenn es im Osten rechtsextreme Vorfälle gebe, werde viel berichtet. Oft werde dabei auch die DDR-Sozialisation vieler Menschen als Erklärung herangezogen. Dabei zeigten Demonstrationen wie in Köthen, dass Rechtsextreme aus dem gesamten Bundesgebiet extra anreisten. Da wünsche er sich mehr Reflexion, so der CDU-Politiker. "Wir wissen, dass viele Führungsleute im rechtsextremistischen Bereich auch aus den alten Bundesländern stammen."

Nur gefalle ihm die Ost-West-Unterscheidung dabei eher weniger. Vielmehr wolle er, dass alle Akteure gemeinsame Strategien entwickelten. Haseloff denkt dabei an die Bereiche politische Bildung, die Arbeit in den Schulen und durch Vereine sowie Verbände. Auch die Kirchen nennt er als Akteur.

Ähnlich wie Haseloff hatte sich am Wochenende auch der Präsident des Bundestages, Wolfgang Schäuble, geäußert. Der CDU-Politiker sagte der Zeitung "Welt am Sonntag", der Rechtsradikalismus im Osten dürfe nicht auf die Prägungen der ehemaligen DDR-Bevölkerung zurückgeführt werden. Es missfalle ihm, wenn daraus ein Ost-West-Problem gemacht werde. Schäuble verwies auf Vorfälle in der Pfalz. Dort gingen Rechtsextreme in der Stadt Kandel immer wieder auf die Straße, um den Tod einer Jugendlichen, die von einem Flüchtling getötet wurde, für sich zu instrumentalisieren.