Damals lag das Budget bei insgesamt 10,5 Milliarden Euro, eine halbe Milliarde Euro weniger als in diesem Jahr. Umweltministerin Anja Siegesmund hält nichts von den Sparplänen und sagt: "Ich finde bei all den wichtigen Themen, die die Menschen umtreiben, dürfen wir eines nicht tun, wir dürfen nicht gegen die Krise ansparen."

Anja Siegesmund, die grüne Umweltministerin von Thüringen lehnt einen möglichen Sparkurs für Thüringen ab. Bildrechte: dpa

Siegesmund sagt: "Ich finde, die Grundlage muss der Wert der Haushaltsgrundlage für dieses Jahr sein. Das ist das Mindeste. Weil wir mit vielen gestaltenden Programmen und den Gesetzen, die wir in der letzten Legislatur auf den Weg gebracht haben, erst in diesem Jahr überhaupt loslegen konnten."



Zum Beispiel damit, mehr Haushalte an die öffentliche Abwasserversorgung anzuschließen. Oder mit Projekten für Klimaschutz und Elektromobilität. Für Aufgaben wie diese plant das Umweltministerium 210 Millionen Euro ein und damit genauso viel wie in diesem Jahr. Aber 60 Millionen Euro mehr als Finanzministerin Heike Taubert sich wünschen würde.