Thüringen Ramelow und CDU verhandeln über "Corona-Haushalt"

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Jan Bräuer

In Thüringen gehen die Haushaltsverhandlungen in die nächste Runde. Vergangene Woche hat das Kabinett den Haushalt verabschiedet, am Freitag berät darüber zum ersten Mal das Parlament. Weil die rot-rot-grüne Minderheitsregierung auf die Stimmen der CDU angewiesen ist, trifft sich Ministerpräsident Bodo Ramelow am Montag mit CDU-Fraktionschef Mario Voigt zu einem ersten Haushaltsgespräch.