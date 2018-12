Trotz monatelanger Beratungen und Verhandlungen und einer großen Menge Geld droht die Abstimmung zum Haushalt kurz vor Schluss ein Krimi zu werden. Einzelne CDU-Fraktionäre wollten ihn ablehnen, heißt es. Auf den Fluren ist die Rede vom kleinsten gemeinsamem Nenner. Es klingt wie ein leises "Hauptsache wir sind am Ende noch zusammen."

Olaf Meister, der finanzpolitische Sprecher der Grünen und Chef des Finanzausschusses, erklärt, dass dies kein ungewöhnliches Konzept sei. "Das wurde in der Vergangenheit auch schon gemacht. Wir haben es damals schon aus der Opposition heraus kritisiert, weil es tatsächlich nicht das optimale Vorgehen ist und man die Spielräume für den Haushalt damit sehr eng macht."

Am Ende bleibt wenig Geld übrig und das ist gefährlich für Rücklagen. (...) Das ist aus finanztechnischer Sicht nicht schön. Das ist wahr.

Schwerpunkt des Haushalts sind die innere Sicherheit, Kommunen und Bildung. Bildrechte: MDR/Max Schörm

Die Aussage "Hauptsache wir sind am Ende noch zusammen" will Finanzminister André Schröder von der CDU nicht unterschreiben. "Scheinbar ist für alle etwas dabei", sagte er nach der Abstimmung. "Das heißt aber eben nicht, dass der Haushalt beliebig ist." Der Haushalt habe klare Schwerpunkte bei der inneren Sicherheit, der Bildung und vor allen Dingen in der Kommunalfinanzierung.