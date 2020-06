Gut zwei Monate ist es her, da hat der Landtag die Schuldenbremse gelöst. Sachsen kann nun Kredite aufnehmen, bis zu sechs Milliarden Euro. Ein historischer Schritt, der sich laut Finanzminister Hartmut Vorjohann auch auf den schwarz-grün-roten Koalitionsvertrag auswirkt.

Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann Bildrechte: IMAGO

Der stamme, wie der CDU-Politiker sagt, aus den "goldenen Zeiten" vor Corona: "Da war das nämlich tatsächlich so, dass die Konjunktur immer weiterging und am Ende tatsächlich auch in den Haushalten Geld übrig blieb. Und das Geld hätte man nehmen können für die Dinge aus dem Koalitionsvertrag. Aber jetzt haben wir eine andere Zeit."



Die Überschüsse seien nicht mehr da, sagt Vorjohann. Sie seien eingesetzt worden, um bei den Corona-Hilfsmaßnahmen auch sächsisches Geld "reinzupacken".