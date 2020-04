Durch eine Haushaltssperre werden die Ausgaben aller Geschäftsbereiche, Ämter und städtischen Eigenbetriebe auf das Notwendigste beschränkt. Begonnene Investitionen werden fortgeführt, neue Vorhaben dagegen auf Eis gelegt. So will man in Dresden die Krise überbrücken, ohne ein zu großes Defizit anzuhäufen.