Rund 620 Millionen Euro am Jahresende – der sächsische Kassensaldo für 2017 klingt stattlich. Die Summe sei aber nur vorläufig, betont Stephan Gößl, Sprecher des Finanzministeriums in Sachsen. Bis zum endgültigen Haushaltsabschluss im Frühsommer wird das Geld noch verteilt, erklärt Gößl: "Da gibt es Festlegungen im Haushalt, wie damit umzugehen ist. Das ist entweder für Investitionen oder für Tilgungen einzusetzen. Und in diesem Fall haben wir die zusätzlichen Steuereinnahmen zu einem Großteil für zusätzliche Investitionen verwendet."

Investitionen in sächsische Hochschulmedizin

Dass die Kassen voller würden als gedacht, habe das Finanzministerium schon im Lauf des Jahres erkannt. Laut Gößl hat Sachsen deshalb schon 2017 mit zusätzlichen Investitionen begonnen, zum Beispiel bei der Hochschulmedizin in Dresden und Leipzig. Die angefangenen Projekte will der Freistaat nun fortführen. "Dort sind vor allem auch Ausrüstungen angeschafft worden – also sehr teure Medizintechnik, die dann natürlich auch dem Menschen zugute kommen. Dort wird ja nicht nur geforscht, sondern auch ganz praktisch an Patienten gearbeitet", erklärt Gößl. Auch in den kommunalen Straßenbau habe Sachsen bereits investiert. Für die verbleibenden 620 Millionen reichen die Ministerien nun Anträge ein.

Hohe Pro-Kopf-Verschuldung in Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalts vorläufiger Überschuss liegt derweil nur bei 800.000 Euro. Finanzminister André Schröder von der CDU hält den Ländervergleich aber nicht für aussagekräftig: "Sachsen-Anhalt hat leider auch eine höhere Pro-Kopf-Verschuldung als zum Beispiel Sachsen. Deswegen ist es auch wichtig, dass Sachsen-Anhalt weiterhin mindestens pro Jahr 100 Millionen Euro Schulden abbaut. Diese Schuldentilgung, die Rücklagenbildung, die Sondervermögen – all das muss man mit in die Betrachtung einbeziehen."

Laut Sachsen-Anhalts Finanzminister Schröder sollen die investiven Ausgaben auch 2018 weiter erhöht werden. Bildrechte: IMAGO Investiert habe Sachsen-Anhalt 2017 von vornherein in Kommunen oder den öffentlichen Nahverkehr. Allerdings konnten laut Schröder von den veranschlagten Investitionsgeldern 30 Prozent gar nicht abfließen. Das sei aber kein neues Phänomen, beteuert der Finanzminister: "Wir arbeiten daran, dass wir die investiven Ausgaben auch im Jahr 2018 weiter erhöhen. Unser Problem ist eher, dass die Bauwirtschaft schon an ihre Kapazitätsgrenzen kommt – und so viele öffentliche Investitionen sich natürlich jetzt auch preistreibend auf die Baukosten auswirken." Als Beispiele nennt Schröder das neue Herzzentrum und die Sanierung der Polizeidirektion Nord in Magdeburg.

Thüringen liegt beim Schuldentilgen vorn