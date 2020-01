Hebammenförderung in Sachsen-Anhalt Verband: Der Hebammenfonds nützt wenig

Hebammen und Geburtshelfer haben es schwer, auch in Sachsen-Anhalt. Horrende Beiträge zur Haftpflichtversicherung sind da zum Beispiel ein Problem. 8.664 Euro im Jahr muss eine freie Hebamme an die Haftpflichtversicherung im Voraus zahlen. Der Betrag hat sich in den vergangenen Jahren vervielfacht. Sachsen-Anhalts Landesregierung wollte mit 250.000 Euro in einem Hebammenfonds Abhilfe schaffen. Nicht richtig angelaufen, ist der nun aber schon wieder Geschichte.

von Anne-Marie Kriegel, Landeskorrespondentin Sachsen-Anhalt MDR AKTUELL