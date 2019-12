In Sachsen gibt es 789 sogenannte herrenlose Grundstücke. In Thüringen sind es 577. Das berichtet das MDR-Magazin "Umschau" in seiner aktuellen Ausgabe. Dabei beruft sich das Magazin auf aktuelle Zahlen des Staatsbetriebes Zentrales Flächenmanagement Sachsen (ZFM) und des Thüringer Finanzministeriums. Für Sachsen-Anhalt liegen nach Auskunft des zuständigen Finanzministeriums keine Zahlen vor. Der Eigentümer eines Grundstückes kann nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch ohne Angabe von Gründen auf sein Eigentum verzichten. Es gehört dann niemandem.

Belastung für Kommunen

Immer mehr Fälle

Die Zahl der herrenlosen Grundstücke nimmt weiter zu. In Thüringen stieg die Zahl dieser Liegenschaften innerhalb eines Jahres 2018 von 350 auf 577. In Sachsen kletterte die Zahl von 749 im Jahr 2013 auf 839 im Jahr 2017. 2018 gab es eine leichte Entspannung. Stefan Wagner sagte jedoch: "Wir gehen davon aus, dass wir weiterhin mit so hohen Fallzahlen zu rechnen haben." Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Eigentumsverzicht im BGB verankert