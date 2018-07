Am 22. August will der Leipziger Stadtrat über die Einführung einer Gästetaxe abstimmen. Wenn sie durchkommt, zahlen Gäste in Leipzig ab kommenden Jahr pauschal drei Euro pro Person und Nacht an die Stadt, vollkommen egal, ob sie in einem teuren Hotelzimmer schlafen, sich eine Ferienwohnung mieten oder in einem Hostel mit Mehrbettzimmern übernachten.