Politikwissenschaftler Oliver Lembcke. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Thüringer CDU wolle mit der Personalie ganz offenkundig deutlich machen, dass sie "den Wiederaufbau nach diesem Debakel in die eigenen Hände nehmen möchte", sagt der Politikwissenschaftler. Das sei wohl das vorrangige Zeichen, das sich mit der Kandidatur Hirtes verbinde.



Nach der Wahl Kemmerichs hatte sich die Bundes-CDU stark in die Belange Thüringen eingemischt. Das kam bei vielen in der Landespartei nicht gut an. Dass Hirte als Bundesbeauftragter geschasst wurde, sei deshalb sogar ein Bonus, meint Lembcke: "Weil er dadurch verkörpert, dass er ein gewisses Verständnis hat für die besondere Herausforderung, die jetzt auf Thüringen zukommt für die CDU."