Wie wichtig Betriebspraktika sind, zeigt ein Gespräch mit der Industrie- und Handelskammer Erfurt. Thomas Fahlbusch ist dort Abteilungsleiter im Bereich Aus- und Weiterbildung. Mehr als die Hälfte der Auszubildenden im ersten Lehrjahr habe in einer Umfrage angegeben, dass das Betriebspraktikum am meisten geholfen habe, bei der Frage, welchen Beruf man wählt, erklärt Fahlbusch.

Man müsse alles daran setzen, dass die Praktika nachgeholt werden können, sagt er weiter. Denn schon im ersten Ausbildungsjahr seien die Folgen zu spüren: "Wir haben also thüringenweit in Industrie, Handel und Dienstleistung zwischen 10 und 13 Prozent Rückgang an Neuverträgen und das hängt ursächlich damit zusammen, dass wir keine Praktika hatten in der Lockdown-Zeit, dass wir fehlende Berufsmessen hatten, dass wir die Berufsorientierung im Prinzip auf Null runtergefahren haben."