Thüringen Schülerticket für Abiturienten hat noch weiten Weg vor sich

In Thüringen können Schülerinnen und Schüler bis zur 10. Klasse kostenlos mit Bus und Bahn zur Schule fahren. Ab der 11. Klasse gilt das nicht mehr. Dann müssen in den meisten Fällen die Eltern die Fahrtkosten übernehmen.

Der Landesjugendring Thüringen fordert deshalb schon länger ein Mobilitätsticket, erklärt dessen Vorsitzender Björn Uhrig: "Mit dem man für einen Euro am Tag den kompletten Nahverkehr im Land nutzen kann. So wie das eben in Hessen auch der Fall ist. Das heißt, man kann den Regionalverkehr der Deutschen Bahn nutzen, Straßenbahnen, Busse."

So könnten Schüler dann kostengünstig und schnell von A nach B kommen. Uhrig zufolge könnte das Ticket in Thüringen sogar weniger als einen Euro am Tag kosten, weil das Netz hier kleiner sei als in Hessen.