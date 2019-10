Eine gute Abiturnote ist an der Universität Halle Voraussetzung für ein Lehramtsstudium. In Magdeburg nicht. Dort sind aber bestimmte Fächerkombinationen ausgeschlossen. Trotz dieser Beschränkungen steigt die Zahl der Lehramtsstudierenden in Sachsen-Anhalt seit Jahren.

Das Wissenschaftsministerium ist zufrieden mit dieser Entwicklung und teilt schriftlich mit: "Die Zahl folgt dem Bericht der vom Landtag eingesetzten 'Expertenkommission für den langfristigen Lehrkräftebedarf' vom Januar 2018. In den Jahren ab 2025 beträgt der von der Kommission prognostizierte Neueinstellungsbedarf durchschnittlich 627 pro Jahr. Hierfür ist, gemessen an den bisherigen Absolventenquoten, eine Ausbildungskapazität von 1.000 ausreichend."

Gewerkschaft fordert mehr Studienplätze

Anders sieht das die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Sie fordert mehr Studienplätze. Und zwar vor allem in den Fächern, in denen Lehrkräfte fehlen. Also in Physik, Chemie und Biologie, sagt GEW-Landesvorsitzende Eva Gerth. Es gebe Bewerberinnen und Bewerber, die abgelehnt würden. Das liege am Numerus Clausus, so Gerth.

Das ist völlig kontraproduktiv. Dieser NC gehört weg für das Lehramt. Eva Gerth Vorsitzende GEW Sachsen-Anhalt

Numerus Clausus Der Numerus Clausus ist eine Zulassungsbeschränkung an Schulen, Hochschulen und Universitäten. Ausschlaggebend ist meist die Abiturnote. An der Universität Halle schwankt der NC für das Lehramtsstudium - je nach Studienfach - zwischen 1,4 und 3,0.

NC vor zehn Jahren schon einmal abgeschafft

Laut Wissenschaftsministerium wäre das zumindest in den Fächern hilfreich, für die Lehrkräfte gebraucht werden, aber zu wenige Studienplätze angeboten werden. Eine pauschale Abschaffung hätte aber keinen Einfluss auf den aktuellen Lehrkräftemangel.



Trotz des Numerus Clausus für das Mathe-Lehramt werden an der Uni Halle alle Bewerberinnen und Bewerber angenommen, da ihre Zahl deutlich unter dem Limit liegt. Für andere Fächer wie Geografie hingegen würden sich einfach zu viele Interessierte bewerben. Vor zehn Jahren hatte die Uni für Geschichte bereits den NC aufgehoben und erlebte einen regelrechten Ansturm. Noch mehr Studierende könnte man nicht bewältigen, sagt Marie-Theres Müller vom Zentrum für Lehrerinnenbildung.

Sie fordert mehr Unterstützung, damit die Kapazitäten auch angeboten werden können. "Das heißt auch genügend Stellen, nicht nur befristete, sondern auch unbefristete Stellen. Wir brauchen auch genügend Räume. Wir brauchen gut ausgebildetes Personal, also gut ausgebildete Dozentinnen und Dozenten. Und wir brauchen auch Praktikumsplätze für unsere Studierenden."

Bildungsminister sieht Universitäten in der Pflicht

Laut Wissenschaftsministerium sind im aktuellen Landeshaushalt 2,6 Millionen Euro für die Erhöhung der Studienplätze eingeplant. Bis 2023 werde sich die Summe auf gut neun Millionen Euro erhöhen. Und Bildungsminister Marco Tullner würde auch noch mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Er habe den Eindruck, es liege am fehlenden Willen der Universitäten, die Fachrichtungen so aufzustellen, dass sich der Bedarf der Schulen in Sachsen-Anhalt abbildet.

Hier kann nicht von Seiten der Universitäten toter Käfer gespielt werden. Marco Tullner Bildungsminister Sachsen-Anhalt