Sachsen-Anhalt Statt Konsolidierungs- nun Solidaritätsbeitrag für die Hochschulen

Hauptinhalt

Wie viel Geld bekommen die Hochschulen in Sachsen-Anhalt? Was müssen sie dafür tun und was ist, wenn das Land bereits bewilligtes Geld im Notfall zurück fordert? Das alles ist in der sogenannten Zielvereinbarung zwischen Land und Hochschulen festgeschrieben. Monatelang wurde verhandelt. Mit fast einem halben Jahr Verspätung soll die Vereinbarung jetzt unterschrieben werden.