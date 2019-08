Jens Strackeljan ist unzufrieden. Er ist gleichzeitig Rektor der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg und Präsident der Landesrektorenkonferenz. Strackeljan beobachtet die Verhandlungen um das Hochschulgesetz kopfschüttelnd und fast ärgerlich. Viele hätten ja gedacht, alles sei im Wesentlichen in trockenen Tüchern, sagt Strackeljan. Am Dienstag wandert der Gesetzentwurf doch noch mal in den Koalitionsausschuss. Dem Vernehmen nach ist die Liste mit Streitpunkten lang.

Gestritten wird unter anderem um die sogenannte wirtschaftliche Betätigung von Hochschulen. Damit die Forschung auch die Wirtschaft im Land nach vorn bringt, sollen Wissenschaftler und Hochschulen einfacher Unternehmen gründen und sich an ihnen beteiligen können – so will es der Minister. Dazu fördert die Landesregierung schon jetzt zum Beispiel Gründerwerkstätten an der Otto-von-Guericke-Universität. In den sogenannten Inkubatoren geht es unter anderem um die moderne Arbeitswelt oder die Mobilität von morgen.

Gründergeist fördern

Jens Strackeljan ist als Rektor der Uni Magdeburg klar für das neiue Hochschulgesetz. Bildrechte: dpa Damit aus diesen Gründerwerkstätten auch Unternehmen werden, müssten sich Hochschulen und Professoren unbürokratisch an Unternehmen beteiligen und sie auch gründen können – so der Gedanke, den auch Rektor Strackeljan teilt. Er habe die wirtschaftliche Betätigung immer unterstützt und finde die Idee von Armin Willigmann, Wissenschaftsminister in Sachsen-Anhalt, gut, weil sie "das unternehmerische Handeln im weiteren Sinne fördert".

Zwar sei die Uni Magdeburg kein Unternehmen - das wolle sie auch nicht sein - aber man müssen etwas unternehmen, erklärt Strackeljan. Mit Willingmanns Vorschlag gehe "ein Gründergeist einher", der "gefördert werden könne". Das stünde dem Land gut zu Gesicht, ist sich Strackeljan sicher.

Opposition warnt vor möglichen Risiken

In der Opposition ist man da skeptischer. Hendrik Lange, der wissenschaftspolitische Sprecher der Linken, sieht besonders die möglichen Folgen für Hochschulen kritisch und ist auf die praktische Gestaltung des Gesetzes gespannt.

Wenn sich Hochschulen an Wirtschaftsunternehmen beteiligen, besteht immer auch das Risiko, dass so ein Wirtschaftsunternehmen nicht erfolgreich ist. Hendrik Lange, wissenschaftspolitischer Sprecher der Linken

Man müsse bedenken, ob und wenn ja, wie sich das dann auf die Hochschulen auswirkt, erläutert Lange. Erst mal müsse das Gesetz ins Parlament. Und das eher früher als später, mahnt der Abgeordnete Lange. Bei "dieser Koalition" möchte er aber keinen Ausblick geben, witzelt Lange, hofft aber auch, dass eine Einigung erzielt wird.