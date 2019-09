Der Hintergrund: In Eisenach fand am Donnerstag ein Familienfest der AfD statt. Daran hatte sich Protest entzündet, es sollten eine Kundgebung und Demonstration unter dem Motto "Protest gegen die rassistische AfD, insbesondere gegen den Faschisten Björn Höcke" stattfinden. Dagegen aber sperrte sich die Stadtverwaltung Eisenach mit der Begründung, dass die Bezeichnung "Faschist" die Persönlichkeitsrechte Höckes verletze. Außerdem sah sie die öffentliche Sicherheit bedroht. In einem ersten Urteil bekam die Stadt Eisenach Recht. Die Initiatoren wollten sich damit nicht zufrieden geben und beantragten die Aufhebung des Verbots per Eilverfahren. Dem gab das Verwaltungsgericht Meiningen statt.