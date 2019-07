Kaum eine Hausnummer in Halle dürfte so bekannt sein wie die Adam-Kuckhoff-Straße 16: Vor zwei Jahren sind Mitglieder der "Identitären Bewegung" in den viergeschossigen Altbau gezogen. Sie bezeichnen ihr Wohnprojekt als "patriotisches Kultur- und Veranstaltungszentrum“, laden zu Stammtisch-Abenden oder Vorträgen über den Kulturkampf von Rechts.

Daran wird auch die Einstufung der Bewegung als "rechtsextrem" erst mal nichts ändern, stellt Andreas Scholtyssek, CDU-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, fest. Sowohl das Objekt als auch die Personen, die dort "ein und aus gehen" würden schon länger überwacht, erklärt Scholtyssek. Das Problem dabei: Die Gruppierung habe das Gebäude gekauft hat, es sei deren Eigentum. Insofern könne man sie aus dem Haus auch nicht "rauswerfen", wie Scholtyssek weiter ausführt.

"Identitäre Bewegung" seit 2016 voll überwacht

Genauer gesagt hatte die Titurel-Stiftung das Gebäude gekauft, offiziell vertreten durch den hessischen AfD-Politiker Andreas Lichert. Der hatte zwar kürzlich eingeräumt, dass es mit dem Haus "Flamberg" nicht geglückt sei, einen Kontaktpunkt für Leute außerhalb der eigenen Klientel zu schaffen.

Trotzdem bleibt es ein Zentrum der "Identitären". Am 20. Juli zum Beispiel organisieren sie von hier aus ihre nächste Demonstration. Könnte man das Haus jetzt nicht stärker überwachen? Jochen Hollmann, Chef des Verfassungsschutzes von Sachsen-Anhalt erklärt, dass die "Identitäre Bewegung" schon 2016 zum vollwertigen Beobachtungsobjekt erhoben wurde.

Seitdem können wir auch unsere rechtlichen Möglichkeiten voll nutzen. Das sind offene Mittel, aber auch verdeckte Mittel. Jochen Hollmann, Chef des Verfassungsschutzes in Sachsen-Anhalt

Laut Hollmann setzt der Verfassungsschutz neben Informanten, Vertrauenspersonen und Observationen auch Telefonüberwachungen ein. Ins Detail wolle er dabei aber nicht gehen.

AfD kritisiert Einstufung

Alexander Raue, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Stadtrat von Halle, erzählt, dass er einmal bei den "Identitären" in der Adam-Kuckhoff-Straße zu Besuch war. Er sei der Ansicht, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz mit der Einstufung der "Identitären Bewegung" als rechtsextrem falsch liege. Raues Meinung nach geht von "der Gruppe junger Menschen in Halle" keine Gefahr für den Rechtsstaat aus. Wenn es nach Raue geht, ist die Einstufung der "Identitären Bewegung" als rechtsextrem eher ein politisches Statement vom Verfassungsschutz nach dem Motto: "Achtung, die bösen Rechten kommen!"

Aber ich glaube, die kommen gar nicht und wenn doch, sind das so wenige, dass sie niemals staatsgefährdend sein könnten. Alexander Raue, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Stadtrat Halle

Hat die Entscheidung des Verfassungsschutzes aber Konsequenzen für die AfD? Schließlich unterhält zum Beispiel der Landtagsabgeordnete Hans Thomas Tillschneider seiner Homepage nach immer noch ein Bürgerbüro im "Identitären-Haus". Alexander Raue verneint das. Es gebe keine Zusammenarbeit. Insofern sehe er keine Folgen für seine Partei.

Linke hofft auf Reaktion der Bürger

Raues Kollege von der Linken, der Parlamentarier Hendrik Lange, glaubt aber, dass die Einstufung mindestens für die Geschehnisse rings um das Haus sensibilisieren werde.

Langes Ansicht nach werden die Menschen in Halle noch einmal "einen genaueren Blick darauf werfen, was dort eigentlich passiert" und bemerken, dass es in Halle "tatsächlich einen Stützpunkt der "Identitären Bewegung' gibt."