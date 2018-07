Er liegt in Bärenstein im Erzgebirge, ganz nah am Grenzbach zu Tschechien. Er türmt sich im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zu einer neun Meter hohen Kippe auf. Und er liegt auch auf Halden in Dresden. Es geht um Abfall. Massenhaft. Bauschutt zum großen Teil, Asphaltreste und Klärschlamm, aber auch ganz normaler Siedlungsabfall, alte Autos, Reifen, Folien und Asbest.