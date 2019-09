Die Kampagne zielt darauf, dass der Immunitätsausschuss die Immunität aufhebt und das gewissermaßen in der Presse als eine Art Vorverurteilung durch die Medien dargestellt wird. Und an den Leuten dann etwas kleben bleibt, was die Wählerinnen und Wähler, wenn es denn in der Nähe zu einer Wahl ist, oder die Bürgerinnen und Bürger vielleicht beeinflussen könnte.

Was in den meisten Fällen in Thüringen übrigens der Fall ist. Lembcke sieht hier die Medien in der Pflicht, nicht nur über die Immunitätsaufhebung zu berichten, sondern auch nachzufragen, was dabei herausgekommen ist.