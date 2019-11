Informationsfreiheitsgesetz für Sachsen SPD und Grüne bestehen auf Auskunftspflicht von Behörden

Stellen Sie sich vor, seit Wochen stehen neue Parkverbotsschilder in Ihrer Straße – ohne dass es dafür einen offensichtlichen Grund gibt. Dann könnten Sie bei der Stadt oder Gemeinde nachfragen und die muss Auskunft geben: zumindest wenn Sie in Thüringen oder Sachsen-Anhalt wohnen. Dort gibt es nämlich ein Informationsfreiheitsgesetz. Auch auf Bundesebene gibt es das seit fast 14 Jahren. In Sachsen hingegen gibt es so ein Gesetz bisher nicht.

von Astrid Wulf, Landeskorrespondentin Sachsen MDR AKTUELL