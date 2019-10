Christian Bollert : In den vergangenen 30 Jahren ist viel für die Wiedervereinigung getan worden, von Infrastrukturförderungen bis zu unzähligen Vorzeigeprojekten, welche die Lebensverhältnisse angleichen sollen. Trotz all der schönen Innenstädte und modernen Autobahnen zeigt sich aber, dass viele Ostdeutsche mit dem Fortschritt beim Zusammenwachsen offenbar unzufrieden sind.

Christian Bollert von der Initiative "Wir sind der Osten". Bildrechte: MDR/Romy Gessner

Christian Bollert: Allen gemeinsam ist eine sehr intensive Umbruchserfahrung. Denn die DDR hat zwar 1990 aufgehört zu existieren, aber die persönlichen Erfahrungen der Menschen in den 1990er Jahren in Luckenwalde, Rostock oder Dippoldiswalde unterscheiden sich eben signifikant von den Erfahrungen von Menschen in Minden, Stuttgart oder Erlangen. Es ist sicher kein Zufall, dass in den letzten Monaten über Themen wie Treuhand, Nazigewalt oder Arbeitslosigkeit teilweise zum ersten Mal oder zumindest deutlich offener gesprochen wird. Zu den Besonderheiten gehören aber natürlich auch eigene Erlebnisse während der DDR wie der Ostseeurlaub oder die Ablehnung eines Studienplatzes. Das Spannende ist ja, dass es gar nicht die Ostdeutsche oder den Ostdeutschen gibt.