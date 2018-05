Medienwirksam krempelt sich Innenminister Georg Maier in Erfurt die Ärmel seines weißen Hemds hoch. Er tunkt eine Malerrolle in Farbe und macht sich an einer Fassade zu schaffen – die Bahnen des Farbrollers übertünchen ein Graffiti. ACAB stand an die Wand geschmiert, das englische Kürzel für "Alle Polizisten sind Bastarde."

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD): "Ein Zeichen setzen." Bildrechte: MDR/Lisa Kästner

Innenminister Maier will mit seiner Maleraktion ein Zeichen setzen. "Es fängt damit an", meint er, "mit so einem Graffiti und der nächste Schritt ist dann, dass dann ein Polizeifahrzeug angezündet wird und so weiter." Es sei jetzt eine gewisse Eskalation zu erkennen. "Ich will das jetzt nicht dramatisieren", ergänzt der Minister, "aber da muss jetzt was dagegen getan werden. Das Beste ist: Man setzt Zeichen."



Die Malaktion gegen Polizeigewalt kommt bei der Opposition nicht allzu gut an. "Reine Symbolpolitik" spottet die AfD und unterstellt der Landesregierung mangelnden echten Handlungswillen. Auch der innenpolitische Sprecher der CDU, Wolfgang Fiedler, fordert mehr Engagement von der Landesregierung. Er erklärt: "Wenn man sich das anguckt, was in Kürze passiert ist, ist das fast offene Anarchie. Wenn die Regierung nicht gegensteuert – und wir werden das einfordern – sagt der Bürger: So geht es nicht mehr."