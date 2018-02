In einen verschuldeten Haushalt will niemand gerne einheiraten - darum verschenkt Thüringen Geld. Klammen Kommunalkassen soll damit ein Schuldenschnitt ermöglicht werden, und zwar immer dann, wenn die Pleitegemeinde freiwillig mit einer anderen Kommune verschmilzt. Obendrauf gibt es auch noch 200 Euro Hochzeitsprämie pro Einwohner.

An diesem rot-rot-grünen Geldsegen kann auch der oppositionelle Thüringer CDU-Generalsekretär Raymond Walk wenig Schlechtes finden: "Das sind die sprudelnden Steuereinnahmen, dann ist natürlich auch Geld übrig für solche Dinge und wenn wir freiwillige Fusionen unterstützen können, auch finanzieller Art, dann sind wir natürlich auch dafür und begrüßen das auch."

Opposition: Kein Problem mit Geld für Kommunen

Mit den 220 Millionen Euro für die Kommunen, so wie sie im Gesetzentwurf stehen, hat Walk also kein Problem. Dennoch sagt er: "Was jetzt passiert, erinnert eher an Politik über die Köpfe der Menschen hinweg zu machen und deswegen sind wir mit dem jetzigen Gesetzentwurf auch nicht einverstanden."

Die Kritik macht Walk an der Tatsache fest, dass sich aktuell 70 Prozent der Thüringer Kommunen in Verwaltungsgemeinschaften zusammengeschlossen haben. Die Rechtsgrundlage dieser Verwaltungsgemeinschaften soll jetzt geändert werden.

Leichterer Austritt aus Verwaltungsgemeinschaft

Bisher ist es so: Will eine Gemeinde aus der Verwaltungsgemeinschaft raus, dann geht das nur, wenn die Mehrheit der anderen Gemeinden zustimmt und diese Mehrheit der Gemeinden auch die Mehrheit der Einwohner repräsentiert. Rot-Rot-Grün will dieses Prinzip kippen – jede Gemeinde kann dann jederzeit aus einer Verwaltungsgemeinschaft aussteigen.

Oppositionspolitiker Walk meint, das erinnere daran, dass hier der Schwanz mit dem Hund wackelt, das könne nicht im Sinne der parlamentarischen Demokratie sein, wenn hier die Minderheit über die Mehrheit bestimme.

Zwangsweise Veränderung der Verwaltungsgemeinde?

Ralf Rusch, Gemeinde- und Städtebund Thüringen Bildrechte: dpa Kehren einzelne Gemeinden ihren Verwaltungsgemeinschaften einfach den Rücken, um sich mit anderen Nachbarkommunen zusammen zu tun und so den Hochzeitsbonus zu kassieren, dann hat auch Ralf Rusch vom Thüringer Gemeinde- und Städtebund Befürchtungen. Er erklärt: "Das Problem ist, dass das Folgewirkungen hat. Wenn ich einer Gemeinde sage: 'Du kannst aus einer Verwaltungsgemeinschaft rausgehen', dann bleibt ja ein Rest Verwaltungsgemeinschaft über. Diese Verwaltungsgemeinschaft wird immer kleiner, immer schwächer und dann ist die große Frage: Was passiert perspektivisch?" Der Gemeinde- und Städtebund habe die große Befürchtung, dass man das in den kommenden Jahren nutzen könnte, um den Verwaltungsgemeinschaften zu sagen, dass sie zu klein geworden seien und man dies dann zwangsweise verändern müsse. "Es gehört dann dazu, dass man das rechtzeitig sagt."

Einige Kommune planen Austritte schon