Georg Maier ist seit Oktober einer von acht SPD-Abgeordneten in Thüringen. Mit einem eigenen kleinen Büro im Landtag, in dem er sich aber nicht wirklich eingerichtet hat: Zwei volle Umzugskartons stehen auf dem Schreibtisch, in der Ecke steht ein Drucker. Viel mehr gibt es nicht zu sehen. Vergangene Woche Dienstag hatte er als geschäftsführender Innenminister noch ein geräumiges Büro im Ministerium. Und ein Treffen mit Bundesinnenminister Horst Seehofer. Maier erzählt:

Georg Maier war bis vor Kurzem der Innenminister Thüringens. Bildrechte: MDR/Georg Maier "Ich habe, als ich bei Seehofer dann wieder los bin, scherzhaft gesagt: Vielleicht bin ich ja morgen gar kein Innenminister mehr. Scherzhaft ist vielleicht nicht das richtige Wort – ich habe diese Sorge so ein bisschen in mir getragen, aber ich habe sie nicht als realistisch erachtet."



Die Situation, die dadurch auch in der Innenministerkonferenz (IMK) entsteht, bezeichnet Maier als historisch betrachtet einmalige Sache: Der vorsitzende Innenminister der IMK räumt seinen Posten, aber es gibt keinen Nachfolger. Maier erklärt: "Es gab es schon, dass es in einem Vorsitzland Wahlen gegeben hat und dann die Innenminister gewechselt haben. Aber das ist ein normaler demokratischer Vorgang. Aber das, was sich jetzt hier abspielt, ist schon neu."

Vorgänger Grote übernimmt

Trotzdem wird erst einmal so verfahren wie immer: Wenn ein Vorsitzender Minister ausfällt – das kann ja auch durch Krankheit passieren –, dann übernimmt dessen Vorgänger. Also derjenige, der das Jahr zuvor IMK-Vorsitzender war. Das ist der CDU-Politiker Hans-Joachim Grote aus Schleswig-Holstein. Die Innenministerkonferenz ist also weiterhin arbeitsfähig. Maier bedauert aber den Verlust für Thüringen: