Sachsens Innenminister Roland Wöller fordert mehr Personal für das Bundesamt für Migration und Flüchtlingen in Sachsen. Rund 220 Vollzeitstellen hat das Bamf derzeit in Chemnitz, Leipzig und Dresden besetzt. Doch mehr als die Hälfte der Asylbescheide werde erfolgreich beklagt, kritisierte Wöller bei MDR AKTUELL: "Nicht erst seit dem Skandal in Bremen ist klar, dass das Amt völlig überfordert ist, dass die Strukturen erneuert werden müssen, dass sie qualifiziertes Personal brauchen. Und das brauchen wir auch in Sachsen bei unseren Außenstellen des Bamfs."

Bamf-Arbeitsverträge werden entfristet

Genaue Zahlen nennt Wöller nicht. Mehr Personal zuweisen kann nur der Bund. Sachsen sei dazu in Gesprächen mit dem Bundesinnenministerium: "Horst Seehofer hat uns ja besucht und wir waren uns einig, dass diese Verstärkung kommen muss. Die ist auch zugesagt worden."

Jetzt verfolge er gespannt, wie das Bamf neu strukturiert werde, so Innenminister Wöller. Ein wichtiges Signal sei, dass die Arbeitsverträge der Bamf-Mitarbeiter entfristet werden sollen. Immer wieder neue Leute anzulernen, habe die Asylverfahren verzögert, so Wöller.

Wöller setzt große Hoffnung in Abschiebehaft

Er wolle, dass die Verfahren schneller und rechtssicher zu Ende geführt werden: "Einen wesentlichen Baustein, der in unserer Verantwortung liegt, liefern wir. Das ist diese Abschiebehaft, der Ausreisegewahrsam. Der wird im Sommer ans Netz gehen."

Damit soll verhindert werden, dass rechtssicher Ausreisepflichtige sich der Abschiebung entziehen. Dafür muss der sächsische Landtag aber noch ein Gesetz beschließen. Die SPD sieht hier noch Nachbesserungsbedarf. So müsse sich Abschiebehaft deutlich von Strafhaft unterscheiden. Das sei im ursprünglichen Gesetzentwurf nicht ausreichend erkennbar gewesen.

Ankerzentren sollen Verfahren beschleunigen

Nach wie vor ungeklärt ist zwischen den Koalitionspartnern in Sachsen auch das Pilotprojekt Ankerzentrum. Alle am Asylverfahren Beteiligten sollen unter das Dach dieses Zentrums für Ankunft, Entscheidung und Rückführung. Auch hier hofft Wöller auf zügigere Verfahren: "Das sind wir nicht nur dem Rechtsstaat schuldig und auch dem Vertrauen der Menschen in die Funktionsfähigkeit des Rechtes, sondern auch denjenigen, die zu uns kommen."

Vom Koalitionspartner SPD hört man dazu derzeit nur skeptische Stimmen. Nach allem was bisher bekannt und auf Bundesebene vereinbart sei, entsprächen die Erstaufnahmeeinrichtungen in Sachsen schon den Anforderungen an Ankerzentren, heißt es aus der SPD.

Skeptische Stimmen aus der SPD