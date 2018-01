Wer genau hinter den "Erzlichtern" steckt, ist unklar. Das Innenministerium prüft derzeit Verbindungen in die rechtsextremistische Szene.

Wer genau hinter den "Erzlichtern" steckt, ist unklar. Das Innenministerium prüft derzeit Verbindungen in die rechtsextremistische Szene. Bildrechte: IMAGO

Rechtsextremismus Innenministerium nimmt neue Neonazi-Gruppe "Erzlichter" in den Blick

Mit dem Auffliegen des Nationalsozialistischen Untergrunds wurde offenbar, dass die Ermittlungsbehörden nur wenig über die Netzwerke der rechtsextremen Szene wissen. Wer zu den aktiven Unterstützern der Terrorzelle gehörte – darüber wird noch immer diskutiert. Die Szene zu durchdringen ist auch deshalb so schwer, weil ständig neue Gruppen und Verbindungen aufploppen. So wie gerade die "Erzlichter" aus dem Erzgebirge. Was ist über die Gruppierung bekannt und wie ernst muss man sie nehmen?

von Lydia Jakobi, MDR AKTUELL