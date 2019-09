Neue Bundesagentur Leipzig bekommt Innovationsagentur

Leipzig soll künftig so etwas wie die Hauptstadt der Innovation werden: Die neue Bundesagentur zur Förderung von Sprunginnovationen siedelt sich hier an. Das hat am Mittwoch die Bundesregierung bekannt gegeben. Die Agentur ist ein Milliardenprojekt. Ihre Aufgabe: Fortschrittliche Ideen aufspüren und sie für den Markt fit machen. Dabei gibt es schon jede Menge Fördertöpfe, Start-up-Netzwerke und Forschungsgesellschaften, die genau dasselbe versuchen. Was bringt so eine Bundesagentur also?

von Lydia Jacobi, MDR AKTUELL