Wer nach langer Flucht in Deutschland ankommt, muss sein ganzes Leben neu organisieren. Hilfe bekommen Geflüchtete von vielen Seiten – doch wer Anspruch auf welchen Kurs, welche Unterstützung hat, das ist gelegentlich selbst für Leute schwer zu durchschauen, die in dem Bereich arbeiten.

Petra Köpping, die sächsischen Integrationsministerin sagt: "Die Länder haben ja in den ersten zweieinhalb, drei Jahren nach der Flüchtlingssituation 2015 sehr viel Eigeninitiative ergriffen."

Petra Köpping, Staatsministerin für Gleichstellung und Integration in Sachsen Bildrechte: Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

Zwischenzeitlich habe der Bund viel im Asylverfahren aber auch durch das Integrationsgesetz in der Integration verändert. "Und das, was die Länder organisieren und was der Bund gemacht hat, müssen wir jetzt wieder zusammen bringen."