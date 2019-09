Die Thüringer Grünen gehen mit einer klaren Koalitionsaussage in die Landtagswahl. Grünen-Spitzenkandidatin Siegesmund sagte MDR AKTUELL, man wolle am rot-rot-grünen Bündnis festhalten. Zusammen habe die Koalition viel geschafft. Dazu gehörten das Klimaschutzgesetz, der Schutz des Grünen Bands und der Schutz von Wäldern.

Die Grünen wollen aber auch, dass die zur Gewinnung von Windenergie genutzte Fläche im Land von 0,3 Prozent auf 1 Prozent steigt. Die Fläche sei dabei aber gar nicht entscheidend, sagt Siegesmund, "sondern die Leistung". Siegesmund plädiert in diesem Zusammenhang auch für Beteiligungsmodelle. Wenn Bürger sich an Windenergie-Genossenschaften beteiligen, könnten sie ihre eigene Stromrechnung reduzieren. "Es soll jeder was davon haben", sagt Siegesmund.

Anja Siegesmund Bildrechte: MDR/Karina Heßland-Wissel

"Wir müssen diese Projekte, die einfach viel zu lange liegen geblieben sind, endlich anpacken", fordert Siegesmund. Es brauche endlich einen S-Bahn-Takt zwischen Jena und Erfurt. Parallel müsse in Radschnellwege und eine bessere Rad-Infrastruktur in den Städten und Kommunen investiert werden. Ziel der Grünen sei, die Mittel dafür zu konzentrieren. "Das ist möglich, wenn man den politischen Willen dafür hat", sagt Siegesmund.



Überall im Land soll am Tag nach dem Willen der Grünen mindestens einmal pro Stunde ein Bus oder eine Bahn abfahren. Für zwei Euro soll man durch den gesamten Freistaat fahren können, Schüler sogar für einen Euro. Ermöglicht werden soll das durch einen Verkehrsverbund für das ganze Land. Für die Finanzierung nimmt Siegesmund auch den Bund in die Pflicht. Die Grünen fordern ein Bund-Länder-Investitionsprogramm für den öffentlichen Nahverkehr.