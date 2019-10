Hohe Strompreise

Im Interview geht es zunächst um die Energiewende. Stefan Möller bezeichnet in diesem Zusammenhang die Energiepreise in Deutschland als „die höchsten in ganz Europa“.

Das ist jedoch nicht ganz korrekt. Zwar hat Deutschland im europäischen Vergleich hohe Strompreise, die höchsten gibt es jedoch in Dänemark. Nach Angaben des Statistischen Amtes der Europäischen Union lag der Strompreis in Dänemark im zweiten Halbjahr 2018 bei rund 31 Cent pro Kilowattstunde für private Haushalte. In Deutschland waren das 30 Cent pro Kilowattstunde.

Eine Millionen nach zehn Tagen?

Neben Energiepreisen geht es auch um Klimapolitik und die Reduktion von CO2-Emissionen. Möller ist der Ansicht, dass sich der CO2-Ausstoß reduzieren lasse, indem man eine Überbevölkerung in Afrika in den Griff bekäme. Er behauptet dabei, dass auf dem afrikanischen Kontinent innerhalb von zehn Tagen eine Millionen Menschen geboren werden würden.

Das ist fast richtig. Hier muss man betonen, dass man nur auf geschätzte Zahlen zurückgreifen kann. Die Modellrechnungen der UN (World Population Prospects) zur globalen Bevölkerungsentwicklung gehen davon aus, dass in Afrika ein jährlicher Bevölkerungszuwachs von 2,51 % stattfindet. Bei einer momentan geschätzten Bevölkerung von ca. 1,284 Milliarden Menschen in Afrika wären das pro Jahr rund 32 Millionen Menschen mehr. Heruntergerechnet auf einen Tag sind das rund 88.000 mehr Menschen pro Tag. Nach zehn Tagen also rund 880.000 Menschen. Strenggenommen wäre das Plus an einer Million Menschen erst am 12. Tag erreicht.

Natürlich sterben auch Menschen in Afrika, die Bevölkerungszahl wird also per Saldo nicht um rund eine Million pro Woche zunehmen. Allerdings ist das erwartete Bevölkerungswachstum tatsächlich hoch: Nach Zahlen von Unicef könnte sich die Zahl der Menschen, die auf dem afrikanischen Kontinent leben, bis 2050 auf zwei Milliarden verdoppeln.