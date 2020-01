Cyber-Sicherheit Viele Kommunen müssen in IT-Technik investieren

IT-Spezialist Thomas Uhlemann aus Jena schaut regelmäßig in die digitale Steinzeit. Also, ins 20. Jahrhundert. Denn aus dieser Zeit stammen einige Computer und Betriebssysteme in den Unternehmen und Behörden, die er für die IT-Firma ESET in ganz Deutschland berät.

Spamfilter, Virenschutz, Verschlüsselungs-Software: All das gehört zu seinen Dienstleistungen. Aber wozu eine Alarmanlage anbringen, wenn das Haus eine offene Kellertür hat? Diese Frage drängt sich Uhlemann auf, wenn er die langen Laufzeiten der Betriebssysteme sieht.

"In den Behörden sehen wir, dass tatsächlich in den späten Neunzigerjahren viele Experten dort Linux-Systeme eingeführt haben, was an sich nicht verkehrt ist. Ganz im Gegenteil", sagt Uhlemann. Aber diese Linux-Systeme seien nie aktualisiert worden, was natürlich gefährlich sei. "Das Unverständnis ist dann häufig groß, wenn man darauf hinweist, ihr solltet dieses System nicht mehr einsetzen, weil es keine Sicherheitsaktualisierungen mehr gibt."

Behörden speichern biometrische Daten der Bürger

Teilweise wird dem IT-Spezialisten dann Panikmache vorgeworfen. Er entgegnet dann, dass für Datendiebe die Kronjuwelen nun mal in den Ämtern lägen. "Also, gerade wenn ich an Einwohnermeldeämter denke, zum Beispiel, wo auch die Personalausweisdaten hinterlegt sind, inklusive biometrischer Daten wie Fingerabdrücke, wenn ich an die Daten komme als Krimineller, kann ich sonst was für Schindluder damit treiben."

Es muss mehr Geld für kommunale IT-Sicherheit her, schreibt auch der deutsche Städte- und Gemeindebund auf Anfrage. Wie viel Geld genau? Das kann der Verband nicht beziffern.