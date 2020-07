Auch Kristin Heiß von der oppositionellen Linken legt die Stirn in Falten, wenn es um die Jugendverbandsarbeit in Pandemiezeiten geht. Zu starr, zu reglementiert zu unflexibel. Die jugendpolitische Sprecherin sagt: "Wir können uns vorstellen, dass man die Regelungen, wie sie bisher sind, einfach erstmal für dieses Jahr aussetzt. Es gibt eine Richtlinie, wo drin steht, was in der Jugendarbeit gemacht werden soll. Wir fordern, dass die für dieses Jahr außer Kraft gesetzt wird. Die Verbände sind trotzdem an ihren Zuwendungsbescheid gebunden, die müssen trotzdem Arbeit machen, aber eben nicht unter so strengen Reglementierungen."