Klaus-Dieter Schmidt leitet seit 16 Jahren die geschlossene Jugendanstalt Raßnitz, das einzige Jugendgefängnis in Sachsen-Anhalt. Seit seinem Amtsantritt beobachtet er, dass seine Jugendanstalt von Jahr zu Jahr leerer wird. Inzwischen sind nur noch 135 Jugendliche inhaftiert. Zum Vergleich: vor 16 Jahren waren es dreimal so viele.

Um die leerstehenden Hafträume nicht ungenutzt zu lassen, habe man im Land Sachsen-Anhalt beschlossen, ab Anfang Januar 2016 sogenannte Jung-Erwachsene in der Jugendanstalt Raßnitz mitaufzunehmen. Diese Jung-Erwachsenen, die 21- bis 28-Jährigen, mit geringen Haftstrafen, machen mittlerweile die Hälfte der Belegschaft in Raßnitz aus.

Denn die Zahl der Verurteilten 14- bis 18-Jährigen hat sich in Mitteldeutschland in den letzten zehn Jahren mehr als halbiert. Wurden 2007 in Thüringen noch 1.300 Jugendliche verurteilt, waren es 2016 nur noch 570. Ähnlich sieht es in Sachsen und Sachsen-Anhalt aus.