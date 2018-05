Legale Party-Freifläche am Völkerschlachtdenkmal? Bildrechte: MDR/Nadine Jejkal

Vorerst ist eine Fläche angedacht. Später könnten weitere hinzu kommen. Wo, steht noch nicht fest. In der Diskussion sind zurzeit zum Beispiel der Palmengarten und das Völkerschlachtdenkmal, so William Rambow: "Das wär' der Plan, dass die Fläche so gelegen ist, dass man auch um ein Uhr, zwei Uhr, drei Uhr, von mir aus auch fünf Uhr noch Party machen kann, ohne dass dabei jemand gestört wird. Das wär' eine wichtige Anforderung an die Fläche, dass da nicht der Wohnblock daneben ist."