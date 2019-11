Koalitionsverhandlungen in Sachsen Wie ticken die Jugendverbände der Kenia-Parteien?

Am Sonntag ist sie schon drei Monate her, die Landtagswahl in Sachsen. CDU, Grüne und SPD arbeiten derzeit auf Hochtouren an einem Koalitionsvertrag – in finaler Runde mit den Parteispitzen. Vorher habenauch die Jugendverbände in Arbeitsgruppen mitverhandelt: Junge Union und Jusos waren persönlich vertreten, die Grüne Jugend zumindest indirekt über Absprachen einbezogen. Wie stehen sie zueinander?

von Christine Reißing, Landeskorrespondentin Sachsen MDR AKTUELL