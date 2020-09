Nach den Protesten in Connewitz Juliane Nagel bekommt Rückendeckung aus eigener Partei

Ist nach den Krawallen vor den Krawallen? Drei Tage lang gab es in der vergangenen Woche Randale in Leipzig Connewitz. An diesem Wochenende ist erneut eine Demo angemeldet und die Sorge wächst, es könnte erneut unruhige Nächte in Leipzig geben. Die Partei die Linke, die in den vergangenen Tagen immer wieder als Anheizer der Krawalle kritisiert wurde, sieht dafür allerdings keine Veranlassung.