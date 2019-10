Fragt man Unionspolitiker aus der Region, was sie vom Vorschlag einer Urwahl halten – also von der Idee, dass die Mitglieder von CDU und CSU bestimmen, wer für die Union ins Rennen um die Kanzlerschaft geht – fallen zunächst nahezu identische Sätze.

Sachsen und Sachsen-Anhalt für stärkere Einbindung der Basis

Robert Clemen, Chef des CDU-Kreisverbandes Leipzig meint: "Ich finde den Vorschlag durchaus interessant, und natürlich gibt er auch die Möglichkeit, die Basis stärker einzubinden, als es vielleicht in den vergangenen Monaten und Jahren der Fall gewesen ist."

Sven Schulze, Sachsen-Anhalts CDU-Generalsekretär, findet den Gedanken einer Urwahl ebenfalls nicht schlecht. Grundsätzlich sei es ein Schritt, über den man nachdenken sollte.

Sven Schulze, CDU Sachsen-Anhalt Bildrechte: IMAGO Für uns ist es wichtig – und das ist auch die Erkenntnis der letzten Jahre – dass wir die Basis bei wichtigen Fragen mitnehmen. Sven Schulze, CDU-Generalsekretär Sachsen-Anhalt

Schulze meint, es wäre ein Meilenstein in der CDU, weil es so etwas bisher so nicht gegeben habe. Zwar müsste dafür die Satzung geändert werden, es sei aber zumindest eine vernünftige Diskussion.

Landtagswahl für Thüringer CDU zunächst wichtiger

Vielleicht sieht man das in Thüringen anders. CDU-Landeschef Mike Mohring äußerte sich in einem Interview mit der Tageszeitung "Die Welt" Mitte des Jahres auf die Frage, wie er die Idee einer Urwahl des Kanzlerkandidaten findet, zumindest wie folgt:

Mike Mohring, CDU Thüringen Bildrechte: dpa "Das klingt schön, aber das ist nicht das Prinzip der Union. Damit haben wir auch keine guten Erfahrungen gemacht. Die CDU Baden-Württemberg hat es richtiggehend zerrissen nach zwei Urwahlverfahren. Das zerstört Freundschaften, trennt Weggefährten. Die CDU im Südwesten hat immer noch mit den Nachwirkungen zu kämpfen. Deshalb sollte man das Prinzip tunlichst nicht auf die Bundes-CDU übertragen."

Der Thüringer CDU-Generalsekretär Raymond Walk sagte MDR AKTUELL auf die Frage, ob diese Aussage heute noch Bestand habe: "Jetzt will ich erstmal feststellen, dass es derzeit in den nächsten 20 Tagen um Thüringen geht und nicht um Berliner – ich nenne es mal – Selbstbeschäftigungen."

Bekannt sei, dass Mike Mohring, CDU-Spitzenkandidat in Thüringen, mit einer starken Mitte Ministerpräsident werden wolle und da seien alle eingeladen und könnten mithelfen. Alle, die Kanzlerin oder Kanzler werden wollen. Keine andere Partei in Thüringen binde die Basis aber so stark ein wie die CDU, meint Walk weiter.

SPD als Beispiel für Skepsis an Urwahl genannt

Paul Ziemiak, CDU-Generalsekretär Bildrechte: imago/Hartenfelser Völlig klar dagegen ist die Haltung an der Spitze der Bundespartei: Bei den Sozialdemokraten sehe man, dass solche Entscheide kein Garant dafür seien, dass es bei den Umfragewerten nach oben gehe, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak in der ARD.



Auch Robert Clemen von der Leipziger CDU würde die SPD nicht als Beispiel nehmen: "Ich würde das Kandidatenfeld doch etwas deutlicher eingrenzen, als es bei der SPD der Fall gewesen ist und schon darauf setzen, dass es Vorschläge sind, die aus den jeweiligen Landesverbänden kommen oder eben auch vom Präsidium vorher abgestimmt sind."

Wunsch nach Beteiligung

Als Beleg für ein offenes Misstrauen gegen Kramp-Karrenbauer will keiner der befragten Unionspolitiker die Forderung nach einer Urwahl verstanden wissen. So sagt Sven Schulze etwa: "Ich sehe das nicht, dass dieser Antrag nur dadurch begründet ist, dass man Frau Kramp-Karrenbauer vielleicht verhindern will, sondern es geht darum, die Basis zu beteiligen."